Баранник о переходе Гонду в ЦСКА: «Менять форварда на центрального защитника — это неравнозначно. Дивеев не из тех, кто выручит «Зенит»
Баранник об обмене Гонду на Дивеева: менять форварда на защитника — неравнозначно.
Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о возможном обмене защитника ЦСКА Игоря Дивеева на форварда «Зенита» Лусиано Гонду.
«Для начала скажу, что я вообще не могу представить себе такой обмен — он для меня явно неравноценный. Когда Гонду играл и был в хорошей форме, по моему взгляду, он был одним из лучших нападающих «Зенита».
Я не знаю, что с ним произошло и почему он перестал играть, но менять нападающего на центрального защитника — это в принципе неравнозначный обмен. Дивеев не из тех футболистов, кто выручит «Зенит», — сказал Баранник.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...47600 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости