Баранник о переходе Гонду в ЦСКА: «Менять форварда на центрального защитника — это неравнозначно. Дивеев не из тех, кто выручит «Зенит»

Баранник об обмене Гонду на Дивеева: менять форварда на защитника — неравнозначно.

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о возможном обмене защитника ЦСКА Игоря Дивеева на форварда «Зенита» Лусиано Гонду.

«Для начала скажу, что я вообще не могу представить себе такой обмен — он для меня явно неравноценный. Когда Гонду играл и был в хорошей форме, по моему взгляду, он был одним из лучших нападающих «Зенита».

Я не знаю, что с ним произошло и почему он перестал играть, но менять нападающего на центрального защитника — это в принципе неравнозначный обмен. Дивеев не из тех футболистов, кто выручит «Зенит», — сказал Баранник.