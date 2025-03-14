Олисе – лучший атакующий футболист мира по версии CIES, Ямаль – 2-й, Виртц – 3-й, Винисиус – 4-й, Дембеле – 5-й, Салах – 7-й, Мбаппе – 11-й

Майкл Олисе назван лучшим атакующим футболистом мира на основе статистики.

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory представил рейтинг из 100 лучших атакующих футболистов мира. При составлении списка учитывались такие показатели, как дриблинг, создание моментов и завершение.

Первое место в рейтинге занял вингер «Баварии» и сборной Франции Майкл Олисе со средним индексом 88,5. Он получил самый высокий балл за создание моментов – 99.

1. Майкл Олисе («Бавария») – 88,5

2. Ламин Ямаль («Барселона ») – 87,7

3. Флориан Виртц («Байер») – 85

4. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид ») – 84,2

5. Усман Дембеле («ПСЖ») – 83,6

6. Букайо Сака («Арсенал ») – 83,1

7. Мохамед Салах («Ливерпуль ») – 81,9

8. Савио Морейра («Манчестер Сити ») – 81,3

9. Дезире Дуэ («ПСЖ ») – 81

10. Ноа Ланг (ПСВ) – 80,9

Отметим, что Килиан Мбаппе («Реал») занял 11-е место, Рафаэл Леау («Милан») – 14-е, Джамал Мусиала («Бавария») – 18-е. Весь список можно изучить здесь .