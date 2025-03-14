Олисе – лучший атакующий футболист мира по версии CIES, Ямаль – 2-й, Виртц – 3-й, Винисиус – 4-й, Дембеле – 5-й, Салах – 7-й, Мбаппе – 11-й
Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory представил рейтинг из 100 лучших атакующих футболистов мира. При составлении списка учитывались такие показатели, как дриблинг, создание моментов и завершение.
Первое место в рейтинге занял вингер «Баварии» и сборной Франции Майкл Олисе со средним индексом 88,5. Он получил самый высокий балл за создание моментов – 99.
1. Майкл Олисе («Бавария») – 88,5
2. Ламин Ямаль («Барселона») – 87,7
3. Флориан Виртц («Байер») – 85
4. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») – 84,2
5. Усман Дембеле («ПСЖ») – 83,6
6. Букайо Сака («Арсенал») – 83,1
7. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 81,9
8. Савио Морейра («Манчестер Сити») – 81,3
9. Дезире Дуэ («ПСЖ») – 81
10. Ноа Ланг (ПСВ) – 80,9
Отметим, что Килиан Мбаппе («Реал») занял 11-е место, Рафаэл Леау («Милан») – 14-е, Джамал Мусиала («Бавария») – 18-е. Весь список можно изучить здесь.
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