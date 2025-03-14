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  • Олисе – лучший атакующий футболист мира по версии CIES, Ямаль – 2-й, Виртц – 3-й, Винисиус – 4-й, Дембеле – 5-й, Салах – 7-й, Мбаппе – 11-й
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Олисе – лучший атакующий футболист мира по версии CIES, Ямаль – 2-й, Виртц – 3-й, Винисиус – 4-й, Дембеле – 5-й, Салах – 7-й, Мбаппе – 11-й

Майкл Олисе назван лучшим атакующим футболистом мира на основе статистики.

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory представил рейтинг из 100 лучших атакующих футболистов мира. При составлении списка учитывались такие показатели, как дриблинг, создание моментов и завершение.

Первое место в рейтинге занял вингер «Баварии» и сборной Франции Майкл Олисе со средним индексом 88,5. Он получил самый высокий балл за создание моментов – 99.

1. Майкл Олисе («Бавария») – 88,5

2. Ламин ЯмальБарселона») – 87,7

3. Флориан Виртц («Байер») – 85

4. Винисиус ЖуниорРеал Мадрид») – 84,2

5. Усман Дембеле («ПСЖ») – 83,6

6. Букайо СакаАрсенал») – 83,1

7. Мохамед СалахЛиверпуль») – 81,9

8. Савио МорейраМанчестер Сити») – 81,3

9. Дезире ДуэПСЖ») – 81

10. Ноа Ланг (ПСВ) – 80,9

Отметим, что Килиан Мбаппе («Реал») занял 11-е место, Рафаэл Леау («Милан») – 14-е, Джамал Мусиала («Бавария») – 18-е. Весь список можно изучить здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: CIES Football Observatory
logoЛамин Ямаль
logoНоа Ланг
logoМохамед Салах
logoФлориан Виртц
logoСавио Морейра
logoУсман Дембеле
logoБукайо Сака
logoДезире Дуэ
logoМайкл Олисе
logoВинисиус Жуниор
logoКилиан Мбаппе
logoвысшая лига Нидерланды
logoМилан
logoлига 1 Франция
logoБарселона
logoЛиверпуль
logoРеал Мадрид
logoпремьер-лига Англия
logoДжамал Мусиала
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoАрсенал
logoРафаэл Леау
logoПСВ
logoПСЖ
logoЛа Лига
рейтинги
logoМанчестер Сити
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