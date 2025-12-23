Николаев о задержании судьи Егорова: «Человек на заслуженный отдых с семьей собирался. Куда бы он делся?»
Николаев о задержании Егорова: судья на отдых с семьей собирался, куда бы он делся?.
Бывший судья ФИФА Алексей Николаев высказался о ситуации вокруг арбитра РПЛ Егора Егорова.
Сообщалось, что в четверг 33-летнего рефери задержали в рамках дела «Торпедо». Позже отец арбитра Игорь Егоров рассказал, что спустя три часа Егора отпустили домой.
«На самом деле человек просто на заслуженный отдых с семьей собирался. Куда бы он делся? Почему нельзя дать человеку отдохнуть? Не знаю.
Конечно, все эти новости очень неприятные. Они настораживают», — сказал Николаев.
