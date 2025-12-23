Представитель «Ростова»: долг клуба не более 2 млрд рублей, зимние сборы оплачены на 50%, зарплата основе закрыта по октябрь (Иван Карпов)
Представитель «Ростова»: долг клуба не более 2 млрд рублей.
Долг «Ростова» составляет не более 2 млрд рублей (кассовый разрыв – 600-700 млн), сообщает инсайдер Иван Карпов со ссылкой на представителя донского клуба.
По данным источника, зимние сборы «Ростова» оплачены на 50%, зарплата игроков основы закрыта по октябрь, новый контракт с тренером Джонатаном Альбой подписан.
Ранее Карпов сообщал, что долг «Ростова» составляет 4-5 млрд рублей.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
