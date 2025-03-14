Федотов и Талалаев – кандидаты на пост тренера «Ростова» при Саввиди (Иван Карпов)

Владимир Федотов вошел в число кандидатов на пост главного тренера «Ростова».

Ранее сообщалось , что владельцем клуба со следующего сезона станет бизнесмен Иван Саввиди .

По информации инсайдера Ивана Карпова, на должность главного тренера желто-синих претендуют Андрей Талалаев и Владимир Федотов . Считается, что у последнего больше шансов возглавить команду.

В данный момент пост главного тренера «Ростова » занимает Джонатан Альба. Клуб идет 7-м в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 30 очков после 20 туров.