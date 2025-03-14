Федотов и Талалаев – кандидаты на пост тренера «Ростова» при Саввиди (Иван Карпов)
Владимир Федотов вошел в число кандидатов на пост главного тренера «Ростова».
Ранее сообщалось, что владельцем клуба со следующего сезона станет бизнесмен Иван Саввиди.
По информации инсайдера Ивана Карпова, на должность главного тренера желто-синих претендуют Андрей Талалаев и Владимир Федотов. Считается, что у последнего больше шансов возглавить команду.
В данный момент пост главного тренера «Ростова» занимает Джонатан Альба. Клуб идет 7-м в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 30 очков после 20 туров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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