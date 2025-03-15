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«Кливленд» одержал 16-ю победу подряд. Это самая длинная серия в истории клуба

«Кэвз» обыграли «Мемфис» – 133:124.

Победа над «Гризлис» стала для «Кэвз» 16-й подряд. Это самая длинная победная серия в истории клуба.

«Кливленд» – седьмая команда в истории НБА, которой удалось выиграть 56 матчей из первых 66. Четыре из шести таких команд завоевывали титул чемпионов.

Лидер «Кэвз» Донован Митчелл отпраздновал рекордную серию твитом, который он сделал прямо во время матча.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Официальные соцсети «Кливленда»
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