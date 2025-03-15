«Кливленд» одержал 16-ю победу подряд. Это самая длинная серия в истории клуба

«Кэвз» обыграли «Мемфис» – 133:124.

Победа над «Гризлис» стала для «Кэвз» 16-й подряд. Это самая длинная победная серия в истории клуба.

«Кливленд » – седьмая команда в истории НБА , которой удалось выиграть 56 матчей из первых 66. Четыре из шести таких команд завоевывали титул чемпионов.

Лидер «Кэвз» Донован Митчелл отпраздновал рекордную серию твитом , который он сделал прямо во время матча.