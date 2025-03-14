Мойес признан тренером месяца в АПЛ в 11-й раз – он сравнялся с Гвардиолой. Больше наград только у Фергюсона и Венгера

Дэвид Мойес признан лучшим тренером месяца в АПЛ.

Главный тренер «Эвертона » получил приз по итогам февраля, опередив Оливера Гласнера («Кристал Пэлас»), Энджа Постекоглу («Тоттенхэм»), Марку Силву («Фулхэм») и Арне Слота («Ливерпуль»).

Мойес был признан лучшим тренером месяца в Премьер-лиге в 11-й раз за карьеру – он сравнялся по этому показателю с Пепом Гвардиолой. Чаще эту награду получали только Алекс Фергюсон (27 раз) и Арсен Венгер (15).

В феврале «Эвертон» провел пять матчей в рамках АПЛ, одержав две победы и трижды сыграв вничью.