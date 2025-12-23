Наир Тикнизян: «Зенит» предлагал 11,5 млн рублей в месяц, я попросил 13 – хотел посмотреть, вступят ли в переговоры. Было важно понимать, рассчитывают на меня или берут как «дыркозатыкателя»

Наир Тикнизян: «Зенит» предлагал 11,5 млн в месяц, я попросил 13 – ждал реакции.

Защитник «Црвены Звезды » Наир Тикнизян рассказал, почему не состоялся его переход в «Зенит ».

– Ты уже говорил, что не просил у «Зенита» зарплату в 2 млн евро.

– Я таких вещей не стесняюсь. Думаю, если я сейчас озвучу цифры... Почему бы и нет? «Зенит» предлагал мне 11,5 [млн рублей в месяц], я попросил 13. Я ждал реакции от «Зенита». Хотел посмотреть, вступят ли они в переговоры, будут ли пытаться найти компромисс. Но когда они поставили четкие конкретные условия – так или никак, – я сказал «никак». На этом все закончилось.

– То есть ты хочешь сказать, что разница в 1,5 миллиона убила сделку?

– Здесь дело не в деньгах. Если бы я хотел денег, то согласился бы на то предложение. Оно было в 2,5 раза больше, чем в «Локомотиве ». Мне важно было понимать: меня берут как футболиста, на которого будут рассчитывать на футбольном поле, или берут как «дыркозатыкателя», который будет сидеть под одним из лучших левых защитников, Дугласом Сантосом. Этой логикой я и руководствовался, – сказал Тикнизян в интервью Нобелю Арустамяну.

