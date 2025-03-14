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ЭСК признала правильным удаление Вендела за средний палец в матче с «Факелом»: «Продемонстрировал оскорбительный и нецензурный жест в адрес трибуны»

ЭСК РФС подтвердила правильность удаления Вендела.

Напомним, полузащитник «Зенита» был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела» в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Главный арбитр Виталий Мешков показал игроку красную карточку на 74-й минуте после вмешательства ВАР.

Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам. 

Экспертно-судейская комиссия РФС подтвердила, что арбитр Виталий Мешков принял верное решение. 

«Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок, по мнению всех членов комиссии, продемонстрировал оскорбительный и нецензурный жест в адрес трибуны с болельщиками.

В соответствии с принципами протокола ВАР, если игра была остановлена и возобновлена, в том числе несколько раз, судья имеет возможность произвести видеопросмотр инцидента в случае, если он был связан с оскорбительными, нецензурными действиями.

Комиссия единогласно поддерживает решение ВАР вмешаться в данную ситуацию, пригласив судью к монитору, и, соответственно, решение судьи удалить с поля игрока «Зенита» за оскорбительное поведение с исполнением нецензурного жеста после просмотра данного инцидента на мониторе», – говорится в заключении комиссии. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт РФС
ЭСК РФС
logoпремьер-лига Россия
logoФакел
logoВиталий Мешков
logoЗенит
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