ЭСК признала правильным удаление Вендела за средний палец в матче с «Факелом»: «Продемонстрировал оскорбительный и нецензурный жест в адрес трибуны»

ЭСК РФС подтвердила правильность удаления Вендела.

Напомним, полузащитник «Зенита» был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела » в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Главный арбитр Виталий Мешков показал игроку красную карточку на 74-й минуте после вмешательства ВАР.

Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.

Экспертно-судейская комиссия РФС подтвердила, что арбитр Виталий Мешков принял верное решение.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок, по мнению всех членов комиссии, продемонстрировал оскорбительный и нецензурный жест в адрес трибуны с болельщиками.

В соответствии с принципами протокола ВАР, если игра была остановлена и возобновлена, в том числе несколько раз, судья имеет возможность произвести видеопросмотр инцидента в случае, если он был связан с оскорбительными, нецензурными действиями.

Комиссия единогласно поддерживает решение ВАР вмешаться в данную ситуацию, пригласив судью к монитору, и, соответственно, решение судьи удалить с поля игрока «Зенита » за оскорбительное поведение с исполнением нецензурного жеста после просмотра данного инцидента на мониторе», – говорится в заключении комиссии.