Тарханов не верит в обмен Гонду на Дивеева: «Это ведущие позиции. Фейковые новости, мне кажется»

Тарханов не верит в обмен Гонду на Дивеева: это ведущие позиции.

Александр Тарханов оценил вероятность обмена защитника ЦСКА Игоря Дивеева на форварда «Зенита» Лусиано Гонду.

«Мне кажется, что это все фейковые новости. Потому что это ведущие позиции, Дивеев укрепляет оборону, хорошо играет в атаке и забивает голы. Не думаю, что ЦСКА готов отдать такого защитника.

Агент не опроверг ? Ну, они всегда так. Хотя, конечно, «Зенит» — это претендент на чемпионство, а армейская команда — один из лидеров РПЛ. Агенты — это агенты, а когда клуб скажет — тогда можно поверить. Я пока что в это не верю.

Если трансфер состоится, то это нельзя будет назвать провалом армейской команды. Но это все равно будет неприятным моментом для ЦСКА, ибо Игорь занимает ведущую позицию в обороне», — сказал экс-тренер клубов РПЛ.