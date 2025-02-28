Конов о еврокубках на Okko: «Матч ТВ» хотел бы бесплатно показывать ЛЧ любителям спорта. Турниры вызывают широкий интерес только на поздней стадии, а рейтинги российских матчей растут»

Василий Конов высказался о правах на показ еврокубковых матчей в России.

– Трехлетний контракт с УЕФА на эксклюзивной основе подписал Okko. То есть они будут эксклюзивно показывать в России еврокубки, в том числе Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций. Как вы расцениваете уход из телеэфира таких чемпионатов?

– Относимся к этому философски. Мы бы хотели показывать Лигу чемпионов, потому что считаем, что любители спорта в России должны иметь возможность бесплатно смотреть главные футбольные соревнования. К сожалению, сейчас они такой возможности лишены.

Но мы вынуждены думать не только об этом, но и о финансовой целесообразности, а условия, которые выдвинули правообладатели, не позволяли даже думать о возможной окупаемости.

Без российских клубов это турниры, которые вызывают интерес широкой публики только уже на самой поздней стадии, в то время как рейтинги матчей Российской Премьер-лиги и Кубка России достаточно уверенно растут, – сказал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ » Василий Конов .