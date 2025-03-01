Ничушкин забросил 12-ю шайбу в сезоне НХЛ – во 2-м матче после травмы. У него 18 очков в 23 играх
Валерий Ничушкин забросил 12-ю шайбу в сезоне – во 2-м матче после травмы.
Форвард «Колорадо» отличился в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (5:2).
На счету 29-летнего россиянина 18 (12+6) очков в 23 играх в текущем сезоне. Он провел вторую игру после травмы, из-за которой пропустил около 2 месяцев.
Сегодня Ничушкин (18:50, 2:26 – в большинстве, 1:18 – в меньшинстве, нейтральная полезность) реализовал 1 из 5 бросков в створ и дважды промахнулся.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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