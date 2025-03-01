Ничушкин забросил 12-ю шайбу в сезоне НХЛ – во 2-м матче после травмы. У него 18 очков в 23 играх

Валерий Ничушкин забросил 12-ю шайбу в сезоне – во 2-м матче после травмы.

Форвард «Колорадо » отличился в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (5:2).

На счету 29-летнего россиянина 18 (12+6) очков в 23 играх в текущем сезоне. Он провел вторую игру после травмы, из-за которой пропустил около 2 месяцев.

Сегодня Ничушкин (18:50, 2:26 – в большинстве, 1:18 – в меньшинстве, нейтральная полезность) реализовал 1 из 5 бросков в створ и дважды промахнулся.