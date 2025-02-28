⚡ Финал Гран-при России. КМС. Двоеглазова выиграла короткую программу, Базылюк – 2-я, Петрова – 3-я, Костылева – 4-я
Алиса Двоеглазова выиграла короткую программу в финале Гран-при среди юниоров.
Кубок Федерации (финал Гран-при России среди юниоров)
Калуга
Девушки, КМС
Короткая программа
1. Алиса Двоеглазова – 73,50
2. Маргарита Базылюк – 72,83
3. Агата Петрова – 70,93
4. Елена Костылева – 68,86
5. Валерия Лукашова – 67,29
6. Любовь Рубцова – 65,82
7. Елизавета Лабутина – 64,57
8. Милана Лебедева – 64,30
9. Лидия Плескачева – 62,82
10. Анна Ляшенко – 60,45
11. Елизавета Андреева – 58,91
12. Алена Принева – 58,30
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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