ФФККР объявит список фигуристов – кандидатов на олимпийский отбор после получения обратной связи от ISU

ФФККР пока не будет оглашать список кандидатов на олимпийский отбор.

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU ) объявил о допуске российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде (а также по одному запасному).

Федерация направила в ISU список претендентов на участие в отборочном турнире сегодня, 28 февраля. При этом фамилии не назывались.

«ФФККР не будет оглашать список до получения обратной связи от ISU», – заявил источник «Р-Спорта».

Олимпийский квалификационный турнир пройдет в сентябре 2025 года в Пекине.

Cостав фигуристов на Олимпиаду-2026 подали, но фамилии сегодня не раскроют. Онлайн