ФФККР объявит список фигуристов – кандидатов на олимпийский отбор после получения обратной связи от ISU
ФФККР пока не будет оглашать список кандидатов на олимпийский отбор.
В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде (а также по одному запасному).
Федерация направила в ISU список претендентов на участие в отборочном турнире сегодня, 28 февраля. При этом фамилии не назывались.
«ФФККР не будет оглашать список до получения обратной связи от ISU», – заявил источник «Р-Спорта».
Олимпийский квалификационный турнир пройдет в сентябре 2025 года в Пекине.
Cостав фигуристов на Олимпиаду-2026 подали, но фамилии сегодня не раскроют. Онлайн
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
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