Пике сравнил «Барсу» и «Реал»: «В плане статистики тут нечего обсуждать, но у «блауграны» были поколения, которые играли как ангелы и вошли в историю. «Реал» брал трофеи, но многие команды никто не вспомнит»
Жерар Пике сравнил «Барселону» и «Реал».
Бывший голкипер мадридской команды Икер Касильяс заявил, что «сливочные» превосходят «блауграну» «в три раза по трофеям и истории».
«Я понимаю, почему люди могут считать, что «Реал» лучше «Барселоны». Тут можно спорить, но я готов принять другую точку зрения. С точки зрения статистики тут даже нечего обсуждать.
Но я думаю, что «Барселона» во многом отличается от «Реала» в лучшую сторону, и я горжусь своим клубом. «Барселона» всегда старалась играть в футбол, были такие поколения, которые играли будто ангелы и навсегда вошли в историю.
«Реал» же зачастую выигрывал трофеи, но оставался только результат. Те команды никто не вспомнит», – сказал бывший защитник «Барселоны» в разговоре с Касильясом.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Cadena SER
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