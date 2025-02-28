Пике сравнил «Барсу» и «Реал»: «В плане статистики тут нечего обсуждать, но у «блауграны» были поколения, которые играли как ангелы и вошли в историю. «Реал» брал трофеи, но многие команды никто не вспомнит»

Жерар Пике сравнил «Барселону» и «Реал».

Бывший голкипер мадридской команды Икер Касильяс заявил, что «сливочные» превосходят «блауграну» «в три раза по трофеям и истории».

«Я понимаю, почему люди могут считать, что «Реал» лучше «Барселоны». Тут можно спорить, но я готов принять другую точку зрения. С точки зрения статистики тут даже нечего обсуждать.

Но я думаю, что «Барселона» во многом отличается от «Реала » в лучшую сторону, и я горжусь своим клубом. «Барселона » всегда старалась играть в футбол, были такие поколения, которые играли будто ангелы и навсегда вошли в историю.

«Реал» же зачастую выигрывал трофеи, но оставался только результат. Те команды никто не вспомнит», – сказал бывший защитник «Барселоны» в разговоре с Касильясом.