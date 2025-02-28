  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пике сравнил «Барсу» и «Реал»: «В плане статистики тут нечего обсуждать, но у «блауграны» были поколения, которые играли как ангелы и вошли в историю. «Реал» брал трофеи, но многие команды никто не вспомнит»
153

Пике сравнил «Барсу» и «Реал»: «В плане статистики тут нечего обсуждать, но у «блауграны» были поколения, которые играли как ангелы и вошли в историю. «Реал» брал трофеи, но многие команды никто не вспомнит»

Жерар Пике сравнил «Барселону» и «Реал».

Бывший голкипер мадридской команды Икер Касильяс заявил, что «сливочные» превосходят «блауграну» «в три раза по трофеям и истории».

«Я понимаю, почему люди могут считать, что «Реал» лучше «Барселоны». Тут можно спорить, но я готов принять другую точку зрения. С точки зрения статистики тут даже нечего обсуждать.

Но я думаю, что «Барселона» во многом отличается от «Реала» в лучшую сторону, и я горжусь своим клубом. «Барселона» всегда старалась играть в футбол, были такие поколения, которые играли будто ангелы и навсегда вошли в историю.

«Реал» же зачастую выигрывал трофеи, но оставался только результат. Те команды никто не вспомнит», – сказал бывший защитник «Барселоны» в разговоре с Касильясом.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Cadena SER
logoЖерар Пике
logoРеал Мадрид
logoБарселона
logoИкер Касильяс
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пике против ничьих: «Не должно быть 0:0, когда люди идут на стадион, тратят 100-300 евро. Можно не давать очков командам при таком счете»
8927 февраля, 13:56
Пике о возможности стать президентом «Барселоны»: «Это скорее жертва, чем вознаграждение. Но «Барса» дала мне все, и я обязан откликнуться, если понадоблюсь клубу»
1127 февраля, 13:25
Жерар Пике: «Большой вопрос, заиграли бы Ямаль, Кубарси или Гави в период расцвета «Барселоны». Нынешнее поколение игроков выделяется скорее из необходимости»
10527 февраля, 11:08
Главные новости
Кокорин забил впервые с января – в матче с АПОЭЛ. У форварда «Ариса» 8 голов в 21 игре сезона
25 секунд назад
Переход Неймара в «Барселону» возможен, они общаются. Форварда мотивируют ЧМ-2026 и игра на обновленном «Камп Ноу»
12 минуты назад
«Наполи» – «Интер». Лукаку и Мартинес играют. Онлайн-трансляция
65 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Наполи», «Аталанта» не забила «Венеции», «Милан» сыграет с «Лацио» в воскресенье
206 минут назадLive
Набравший 100 очков «Ман Сити» – лучшая команда в истории АПЛ по версии GiveMeSport. «Челси» в 1-й год Моуринью – на 2-м месте, «Непобедимые» Венгера – на 3-м
1213 минут назад
Круговой о том, почему не сыграл против «Зенита»: «Узнайте у главного тренера»
914 минут назад
Семак о падениях Соболева в матче с ЦСКА: «В обоих случаях контакт был. Вопрос трактовки, все на усмотрение судей. Саша неплохо вышел»
3626 минут назад
«Боруссия» выиграла 2 матча с общим счетом 8:0, Гирасси забил 5 голов. Дальше – «Лилль»
635 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» и ЦСКА сыграли 0:0, «Краснодар» принимает «Крылья», «Ахмат» против «Рубина»
130636 минут назадLive
«Тем, кто называет Соболева симулянтом, я бы показал видео, где его хватают за руку и тянут вниз. Повод для пенальти был». Булыкин о падении форварда «Зенита» в игре с ЦСКА
3339 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Шарлотт», «Канзас-Сити» Шапи сыграет с «Сан-Хосе»
36 минут назад
ЦСКА выиграл 1 из 10 матчей против команд из верхней половины таблицы в сезоне РПЛ и забил 7 голов
410 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Фатех» против «Аль-Таавуна»
511 минут назад
«Айнтрахт» – «Байер». Гетце и Виртц играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
18 минут назад
«Ахмат» – «Рубин». 1:1 – Шабанхаджай забил с игры, Гандри – с пенальти. Онлайн-трансляция
320 минут назадLive
«Манчестер Сити» – «Плимут». Де Брюйне, Грилиш, Фоден играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
321 минуту назад
Обляков о 0:0 с «Зенитом» и Зделаре: «Желаю ему удачи, но не в играх с ЦСКА, на поле мы враги. Мы неплохо владели мячом, комбинировали, все идет хорошо, надо побеждать»
425 минут назад
От рака легких в 32 года умер экс-хавбек «Ювентуса» и «Расинга» Идальго
126 минут назад
«Торпедо» проиграло в Первой лиге впервые за 307 дней – «Черноморцу» в гостях (0:2). Гузина и Черов забили по голу
27 минут назадВидео
«Краснодар» – «Крылья Советов». Кордоба и Зиньковский играют. Онлайн-трансляция
1336 минут назадLive