СКА поместил Кузнецова в список травмированных. Хоккеист продолжит восстанавливаться после сотрясения мозга
СКА поместил Евгения Кузнецова в список травмированных.
«Нападающий СКА Евгений Кузнецов внесен в список травмированных и продолжит восстанавливаться после сотрясения мозга», – говорится в заявлении клуба.
Ранее появилась информация, что нападающий может больше не сыграть за петербургский клуб в этом сезоне.
Хоккеист пропустил прошлые два матча СКА – против «Спартака» (2:7) и «Динамо» (0:1).
Кузнецов набрал 37 (12+25) очков в 37 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в этом сезоне.
Что случилось с Кузнецовым? Кажется, не сыграет за СКА до конца сезона
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал СКА
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