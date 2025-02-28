СКА поместил Кузнецова в список травмированных. Хоккеист продолжит восстанавливаться после сотрясения мозга

СКА поместил Евгения Кузнецова в список травмированных.

«Нападающий СКА Евгений Кузнецов внесен в список травмированных и продолжит восстанавливаться после сотрясения мозга», – говорится в заявлении клуба.

Ранее появилась информация , что нападающий может больше не сыграть за петербургский клуб в этом сезоне.

Хоккеист пропустил прошлые два матча СКА – против «Спартака» (2:7) и «Динамо» (0:1).

Кузнецов набрал 37 (12+25) очков в 37 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в этом сезоне.

Что случилось с Кузнецовым? Кажется, не сыграет за СКА до конца сезона