«Ак Барс» проиграл 6 из 8 последних матчей. Команда Гатиятулина идет 4-й на Востоке
«Ак Барс» уступил «Трактору» (2:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это 6-е поражение команды тренера Анвара Гатиятулина в 8 последних играх.
«Ак Барс» занимает 4-е место в таблице Востока, набрав 76 очков после 60 игр.
В следующем матче, 2 марта, команда сыграет с «Сибирью».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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