«Трактор» отыгрался с 0:2 и победил «Ак Барс». Команда Гру выиграла 4 из 5 последних матчей

«Трактор» одержал волевую победу над «Ак Барсом» (3:2).

К 31-й минуте игры Фонбет Чемпионата КХЛ команда тренера Бенуа Гру уступала со счетом 0:2. «Трактор» сравнял счет благодаря дублю Никиты Коростелева .

Решающий гол забил Александр Кадейкин .

«Трактор » выиграл 4 из 5 последних матчей. Клуб идет на 1-м месте в таблице Востока с 84 очками в 61 матче.