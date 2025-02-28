«Трактор» отыгрался с 0:2 и победил «Ак Барс». Команда Гру выиграла 4 из 5 последних матчей
«Трактор» одержал волевую победу над «Ак Барсом» (3:2).
К 31-й минуте игры Фонбет Чемпионата КХЛ команда тренера Бенуа Гру уступала со счетом 0:2. «Трактор» сравнял счет благодаря дублю Никиты Коростелева.
Решающий гол забил Александр Кадейкин.
«Трактор» выиграл 4 из 5 последних матчей. Клуб идет на 1-м месте в таблице Востока с 84 очками в 61 матче.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости