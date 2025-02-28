Расселл – быстрейший по итогам последнего дня тестов «Ф-1» в Бахрейне. Ферстаппен – 2-й, Албон – 3-й

Расселл показал лучшее время по итогам 3-го дня тестов «Ф-1» в Бахрейне.

В Бахрейне завершился третий и последний день предсезонных тестов «Формулы-1».

Лучшее время по итогам дня показал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Вторым стал Макс Ферстаппен («Ред Булл»), а третье место занял Алекс Албон («Уильямс»).

Формула-1

Предсезонные тесты

Международный автодром Бахрейна

28 февраля 2025 года

3-й день

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.29,545 (91 круг)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,021 (81)

3. Алекс Албон («Уильямс») +0,105 (137)

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,395 (85)

5. Пьер Гасли («Альпин») +0,495 (84)

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,800 (47)

7. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +0,952 (87)

8. Эстебан Окон («Хаас») +1,183 (103)

9. Шарль Леклер («Феррари») +1,266 (66)

10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,343 (61)

11. Ландо Норрис («Макларен») +1,398 (57)

12. Джек Дуэн («Альпин») +1,694 (61)

13. Ланс Стролл («Астон Мартин») +2,154 (34)

14. Нико Хюлькенберг («Заубер») +2,181 (69)

15. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +2,216 (73)

16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2,539 (82)

17. Габриэл Бортолето («Заубер») +2,602 (35)

18. Оливер Бермэн («Хаас») +2,816 (59)

Финальный день тестов «Ф-1»: у «Феррари» и Хэмилтона проблемы, «Мерседес» – лидер