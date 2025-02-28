Расселл – быстрейший по итогам последнего дня тестов «Ф-1» в Бахрейне. Ферстаппен – 2-й, Албон – 3-й
В Бахрейне завершился третий и последний день предсезонных тестов «Формулы-1».
Лучшее время по итогам дня показал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Вторым стал Макс Ферстаппен («Ред Булл»), а третье место занял Алекс Албон («Уильямс»).
Формула-1
Предсезонные тесты
Международный автодром Бахрейна
28 февраля 2025 года
3-й день
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.29,545 (91 круг)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,021 (81)
3. Алекс Албон («Уильямс») +0,105 (137)
4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,395 (85)
5. Пьер Гасли («Альпин») +0,495 (84)
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,800 (47)
7. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +0,952 (87)
8. Эстебан Окон («Хаас») +1,183 (103)
9. Шарль Леклер («Феррари») +1,266 (66)
10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,343 (61)
11. Ландо Норрис («Макларен») +1,398 (57)
12. Джек Дуэн («Альпин») +1,694 (61)
13. Ланс Стролл («Астон Мартин») +2,154 (34)
14. Нико Хюлькенберг («Заубер») +2,181 (69)
15. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +2,216 (73)
16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2,539 (82)
17. Габриэл Бортолето («Заубер») +2,602 (35)
18. Оливер Бермэн («Хаас») +2,816 (59)
Финальный день тестов «Ф-1»: у «Феррари» и Хэмилтона проблемы, «Мерседес» – лидер
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий