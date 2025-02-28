  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Расселл – быстрейший по итогам последнего дня тестов «Ф-1» в Бахрейне. Ферстаппен – 2-й, Албон – 3-й
53

Расселл – быстрейший по итогам последнего дня тестов «Ф-1» в Бахрейне. Ферстаппен – 2-й, Албон – 3-й

Расселл показал лучшее время по итогам 3-го дня тестов «Ф-1» в Бахрейне.

В Бахрейне завершился третий и последний день предсезонных тестов «Формулы-1».

Лучшее время по итогам дня показал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Вторым стал Макс Ферстаппен («Ред Булл»), а третье место занял Алекс Албон («Уильямс»).

Формула-1
Предсезонные тесты
Международный автодром Бахрейна
28 февраля 2025 года
3-й день

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.29,545 (91 круг)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,021 (81)

3. Алекс Албон («Уильямс») +0,105 (137)

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,395 (85)

5. Пьер Гасли («Альпин») +0,495 (84)

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,800 (47)

7. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +0,952 (87)

8. Эстебан Окон («Хаас») +1,183 (103)

9. Шарль Леклер («Феррари») +1,266 (66)

10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,343 (61)

11. Ландо Норрис («Макларен») +1,398 (57)

12. Джек Дуэн («Альпин») +1,694 (61)

13. Ланс Стролл («Астон Мартин») +2,154 (34)

14. Нико Хюлькенберг («Заубер») +2,181 (69)

15. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +2,216 (73)

16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2,539 (82)

17. Габриэл Бортолето («Заубер») +2,602 (35)

18. Оливер Бермэн («Хаас») +2,816 (59)

Финальный день тестов «Ф-1»: у «Феррари» и Хэмилтона проблемы, «Мерседес» – лидер

Опубликовал: Александр Моисеенко
logoЮки Цунода
logoПьер Гасли
logoДжордж Расселл
logoАндреа Кими Антонелли
logoАлександр Албон
logoНико Хюлькенберг
тесты Формула-1
logoАльпин
logoОскар Пиастри
logoЛандо Норрис
logoАстон Мартин
logoГабриэл Бортолето
logoКарлос Сайнс
logoОливер Бермэн
logoФернандо Алонсо
logoМакс Ферстаппен
logoЭстебан Окон
logoЛьюис Хэмилтон
logoДжек Дуэн
logoЗаубер
logoИзак Аджар
logoМакларен
logoХаас
logoЛанс Стролл
logoМерседес
logoРед Булл
logoФормула-1
logoЛиам Лоусон
logoФеррари
logoУильямс
logoРейсинг Буллз
logoШарль Леклер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Макс Ферстаппен: «Все не так уж плохо, но «Ред Булл» есть над чем работать»
2вчера, 18:07
Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» нужно будет идеально проводить гоночные уик-энды, чтобы вообще набирать какие-то очки»
12вчера, 17:43
Цунода сменил менеджеров – причиной стало не попадание в «Ред Булл» (Autosport)
5вчера, 17:06
Стролл не смог закончить третий день тестов из-за плохого самочувствия
2вчера, 16:41
Карлос Сайнс: «Пока нахожусь в процессе поиска и понимания того, что именно нужно делать с болидом «Уильямса», чтобы ехать быстро»
3вчера, 14:53
Бывший гоночный инженер Райкконена Дэйв Гринвуд стал спортивным директором «Альпин»
вчера, 13:49
Тото Вольфф о борьбе с руганью в «Ф-1»: «Нельзя позволять себе оскорблять кого-либо – будь то сотрудник твоей команды или соперник на трассе»
3вчера, 12:56
Льюис Хэмилтон: «Мне еще предстоит получить представление о том, как «Феррари» ведет себя на дистанции гонки»
1вчера, 12:27
Лиам Лоусон: «Для меня основной задачей будет изучение трасс, на которых мы будем выступать, особенно в начале сезона»
вчера, 11:58
«Формула-1» расследует обстоятельства нахождения Дмитрия Мазепина в паддоке на тестах в Бахрейне
11вчера, 11:25
Ко всем новостям
Последние новости
7 и 8 июня автодром «Игора Драйв» во второй раз станет ареной фестиваля «Мото Драйв»
26 февраля, 11:30Фото
26 и 27 июля пройдет GARAGE FEST Игора Драйв 2025
18 февраля, 09:46Фото
Третий сезон аниме про гонки «MF Призрак» выйдет в 2026 году
16 февраля, 20:35Кино
Экипаж Гадасина и Кожухова победил в первом этапе чемпионата России по ралли-рейдам 2025 года – баха «Россия – Северный Лес»
10 февраля, 11:40Фото
Роман Русинов: «На «Ле-Мане» времени схалявить вообще нет. Это самая-самая сложная гонка, какая только есть»
4 февраля, 20:47
Болид «Мерседеса» W196 R продали на аукционе за рекордную сумму – $53 млн
12 февраля, 16:12Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет с 7 по 9 февраля в Санкт-Петербурге с участием мотоциклов на шипах, «кибиток» и внедорожников
29 января, 15:45Фото
Дамир Идиятулин стал абсолютным победителем Зимнего кубка РДС по дрифту
27 января, 14:02Фото
Стример Melharucos о запрете материться гонщикам «Ф-1»: «Когда там уже выборы нового президента ФИА? Этот уже задушил всех»
123 января, 15:50Игры
Зимний Кубок РДС по дрифту пройдет 24 и 25 января на территории Центра технических видов спорта «Москва»
221 января, 10:50Фото