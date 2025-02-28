ISU не будет называть российских участников олимпийского отбора в фигурном катании до завершения проверки

ISU получил от ФФККР список кандидатов для участия в олимпийском отборе.

Об этом сообщили в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU).

«ISU получил заявки на участие российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных атлетов (AIN) в отборочных олимпийских соревнованиях к зимним Олимпийским играм 2026 года.

В соответствии с положениями, изложенными ISU, кандидаты будут подвергнуты специальному процессу проверки и целенаправленной олимпийской антидопинговой программе, проводимой независимыми специалистами, чтобы обеспечить их нейтралитет в соответствии с условиями.

До завершения проверки ISU не будет давать никаких комментариев относительно отдельных спортсменов», – говорится в заявлении ISU .