ISU не будет называть российских участников олимпийского отбора в фигурном катании до завершения проверки
ISU получил от ФФККР список кандидатов для участия в олимпийском отборе.
Об этом сообщили в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU).
«ISU получил заявки на участие российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных атлетов (AIN) в отборочных олимпийских соревнованиях к зимним Олимпийским играм 2026 года.
В соответствии с положениями, изложенными ISU, кандидаты будут подвергнуты специальному процессу проверки и целенаправленной олимпийской антидопинговой программе, проводимой независимыми специалистами, чтобы обеспечить их нейтралитет в соответствии с условиями.
До завершения проверки ISU не будет давать никаких комментариев относительно отдельных спортсменов», – говорится в заявлении ISU.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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