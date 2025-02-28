«Локомотив» 4 тура не побеждает в Мир РПЛ – 2 поражения, 2 ничьих
«Локомотив» продлил серию без побед в Мир РПЛ до 4 матчей.
Команда Михаила Галактионова сегодня сыграла вничью с «Динамо» Махачкала в 19-м туре – 1:1.
Перед зимней паузой московский клуб также разделил очки с «Краснодаром» (0:0) и уступил «Химкам» (1:3) и «Спартаку» (2:5).
«Локомотив» на данный момент занимает 4-е место в таблице, набрав 36 очков. От лидирующих «Краснодара» и «Зенита» он отстает на 3 балла, от идущего третьим «Спартака» – на один, однако всем упомянутым клубам еще только предстоит сыграть в этом туре.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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