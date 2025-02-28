«Локомотив» 4 тура не побеждает в Мир РПЛ – 2 поражения, 2 ничьих

«Локомотив» продлил серию без побед в Мир РПЛ до 4 матчей.

Команда Михаила Галактионова сегодня сыграла вничью с «Динамо » Махачкала в 19-м туре – 1:1.

Перед зимней паузой московский клуб также разделил очки с «Краснодаром » (0:0) и уступил «Химкам» (1:3) и «Спартаку » (2:5).

«Локомотив » на данный момент занимает 4-е место в таблице, набрав 36 очков. От лидирующих «Краснодара» и «Зенита » он отстает на 3 балла, от идущего третьим «Спартака» – на один, однако всем упомянутым клубам еще только предстоит сыграть в этом туре.