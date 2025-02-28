Дуглас Сантос и Луис Энрике из «Зенита» включены в расширенную заявку Бразилии на игры с Колумбией и Аргентиной. Неймар тоже в составе

Дуглас Сантос включен в расширенную заявку сборной Бразилии на ближайшие игры.

Команда Доривала Жуниора 21 марта встретится в квалификации ЧМ-2026 с Колумбией, 26-го – с Аргентиной .

Помимо 30-летнего защитника «Зенита » в список попал и вингер Луис Энрике , его одноклубник.

Всего в заявке 52 человека. Среди наиболее примечательных футболистов – Винисиус Жуниор , Родриго , Рафинья Диас, Эндрик, Савио Морейра, Юри Алберто, Антони, Неймар, Лукас Пакета, Маркиньос, Алиссон, Эдерсон.