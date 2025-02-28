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⚡️ Чемпионат мира среди юниоров-2025. Наката победил, Мин Гю Со – 2-й, Хагара – 3-й

Японец Рио Наката победил на чемпионате мира среди юниоров в Дебрецене.

Чемпионат мира среди юниоров-2025

Дебрецен, Венгрия

Юниоры

Итоговое положение 

1. Рио Наката (Япония) – 248,99

2. Мин Гю Со (Южная Корея) – 241,45

3. Адам Хагара (Словакия) – 233,93

4. Джейкоб Санчес (США) – 230,41

5. Чхве Ха Бин (Южная Корея) – 227,28

6. Шунске Накамура (Япония) – 225,69 

7. Генрих Гартунг (Германия) – 218,94

8. Арлет Леванди (Эстония) – 218,90

9. Сена Такахаши (Япония) – 216,45

10. Яньхао Ли (Новая Зеландия) – 215,85

Произвольная программа 

1. Рио Наката (Япония) – 162,95

2. Мин Гю Со (Южная Корея) – 154,77

3. Адам Хагара (Словакия) – 153,04

4. Чхве Ха Бин (Южная Корея) – 150,06

5. Джейкоб Санчес (США) – 147,53

6. Арлет Леванди (Эстония) – 146,48

7. Генрих Гартунг (Германия) – 144,57

8. Шунске Накамура (Япония) – 144,40

9. Яньхао Ли (Новая Зеландия) – 142,89

10. Тамир Куперман (Израиль) – 141,32

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров в Дебрецене

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoсборная Японии
Яньхао Ли
Раффаэле Франческо Зик
Энтони Паради
Арлет Леванди
мужское катание
Сена Такахаши
чемпионат мира среди юниоров
logoсборная Канады
сборная Словакии
logoсборная Италии по фигурному катанию
результаты
logoсборная Германии
Шунске Накамура
logoсборная Эстонии
Рио Наката
Генрих Гартунг
Джейкоб Санчес
Чхве Ха Бин
logoсборная США
Ли Чжэ Гын
logoсборная Южной Кореи
сборная Новой Зеландии
Лукаш Вацлавик
Мин Гю Со
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