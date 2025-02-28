⚡️ Чемпионат мира среди юниоров-2025. Наката победил, Мин Гю Со – 2-й, Хагара – 3-й

Японец Рио Наката победил на чемпионате мира среди юниоров в Дебрецене.

Чемпионат мира среди юниоров-2025 Дебрецен, Венгрия Юниоры Итоговое положение 1. Рио Наката (Япония) – 248,99 2. Мин Гю Со (Южная Корея) – 241,45 3. Адам Хагара (Словакия) – 233,93 4. Джейкоб Санчес (США) – 230,41 5. Чхве Ха Бин (Южная Корея) – 227,28 6. Шунске Накамура (Япония) – 225,69 7. Генрих Гартунг (Германия) – 218,94 8. Арлет Леванди (Эстония) – 218,90 9. Сена Такахаши (Япония) – 216,45 10. Яньхао Ли (Новая Зеландия) – 215,85 Произвольная программа 1. Рио Наката (Япония) – 162,95 2. Мин Гю Со (Южная Корея) – 154,77 3. Адам Хагара (Словакия) – 153,04 4. Чхве Ха Бин (Южная Корея) – 150,06 5. Джейкоб Санчес (США) – 147,53 6. Арлет Леванди (Эстония) – 146,48 7. Генрих Гартунг (Германия) – 144,57 8. Шунске Накамура (Япония) – 144,40 9. Яньхао Ли (Новая Зеландия) – 142,89 10. Тамир Куперман (Израиль) – 141,32 Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров в Дебрецене