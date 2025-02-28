⚡️ Чемпионат мира среди юниоров-2025. Наката победил, Мин Гю Со – 2-й, Хагара – 3-й
Чемпионат мира среди юниоров-2025
Дебрецен, Венгрия
Юниоры
Итоговое положение
1. Рио Наката (Япония) – 248,99
2. Мин Гю Со (Южная Корея) – 241,45
3. Адам Хагара (Словакия) – 233,93
4. Джейкоб Санчес (США) – 230,41
5. Чхве Ха Бин (Южная Корея) – 227,28
6. Шунске Накамура (Япония) – 225,69
7. Генрих Гартунг (Германия) – 218,94
8. Арлет Леванди (Эстония) – 218,90
9. Сена Такахаши (Япония) – 216,45
10. Яньхао Ли (Новая Зеландия) – 215,85
Произвольная программа
1. Рио Наката (Япония) – 162,95
2. Мин Гю Со (Южная Корея) – 154,77
3. Адам Хагара (Словакия) – 153,04
4. Чхве Ха Бин (Южная Корея) – 150,06
5. Джейкоб Санчес (США) – 147,53
6. Арлет Леванди (Эстония) – 146,48
7. Генрих Гартунг (Германия) – 144,57
8. Шунске Накамура (Япония) – 144,40
9. Яньхао Ли (Новая Зеландия) – 142,89
10. Тамир Куперман (Израиль) – 141,32
Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров в Дебрецене
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