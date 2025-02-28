⚡ Финал Гран-при России. КМС. Лазарев выиграл короткую программу, Сарновский – 2-й, Колесников – 3-й, Федотов – 8-й
Лев Лазарев выиграл короткую программу в в финале Гран-при России среди юниоров.
Кубок Федерации (финал Гран-при России среди юниоров)
Калуга
Юноши, КМС
Короткая программа
1. Лев Лазарев – 87,16
2. Никита Сарновский – 83,61
3. Николай Колесников – 80,38
4. Макар Солодников – 79,42
5. Глеб Ковтун – 78,64
6. Герман Ленков – 74,92
7. Эдуард Карартынян – 74,70
8. Арсений Федотов – 70,51
9. Максим Бадави – 67,33
10. Вадим Воронов – 67,07
11. Михаил Алексахин – 65,46
12. Марк Лукин – 63,55
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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