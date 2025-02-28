Матч окончен
«Локомотив» ушел от поражения на 84-й минуте в матче с «Динамо» Махачкала – 1:1
«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» Махачкала в 19-м туре Мир РПЛ.
Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счет на 9-й минуте открыл хавбек махачкалинцев Эгаш Касинтура. Ответный гол в концовке забил нападающий «Локо» Дмитрий Воробьев.
Россия. Премьер-лига 28 февраля 16:00
19 турАнжи-Арена
Матч завершен
1 - 1
0.62XG2.09
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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