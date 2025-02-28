Александр Мостовой: «Укатаю Тедеско, если посадить нас за стол. Скажу ему: «Ты кто, где вообще играл?» Мне все равно, кто меня высмеивает, среди поигравших на высоком уровне таких нет»

Александр Мостовой рассказал, как прошел бы его разговор с Доменико Тедеско.

«Если посадить меня за стол с Тедеско и у нас будет дискуссия, я его укатаю, конечно. Во-первых, я его воспринимать не буду, скажу ему: «Ты кто, где вообще играл? Как играл?» Без прошлого же невозможно. Мы же не отрежем прошлое.

Мне все равно, кто меня высмеивает. Нет людей, поигравших в футбол на высоком уровне, которые меня высмеивают. Смеяться будут лишь те, кто сами не играли в футбол. То, что я говорил полгода назад, все и происходит. Так было по Абаскалю, по Тедеско», – сказал бывший полузащитник «Спартака ».