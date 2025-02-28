ФФККР подала в ISU списки кандидатов на участие в олимпийском отборе. Фамилии пока не приводятся
ФФККР подала в ISU списки кандидатов на участие в олимпийском отборе.
«Списки в Международный союз конькобежцев поданы», – сообщил источник ТАСС.
Фамилии кандидатов пока не приводятся.
В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде (а также по одному запасному).
Олимпийский квалификационный турнир пройдет в сентябре 2025 года в Пекине.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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