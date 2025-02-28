В Госдуме предложили создать реестр самозапрета на азартные игры. В него хотят автоматически включать должников по кредитам и штрафам

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил создать федеральный реестр самозапрета на участие в азартных играх «Стопазарт».

«В целях защиты граждан России от негативных последствий зависимости от азартных игр и ставок прошу рассмотреть возможность создания национального реестра самозапрета на участие в азартных играх «Стопазарт».

Этот реестр позволит гражданам добровольно вносить себя в такую базу на определенный срок – от трех месяцев до пожизненного запрета», – сказано в обращении Чернышова к главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову.

В реестр также предлагается автоматически включать лиц, имеющих подтвержденные задолженности по кредитам, штрафам и иным обязательным платежам с просрочкой более трех месяцев вплоть до погашения долга или восстановления нормального режима платежей.

По словам автора инициативы, организаторы азартных игр будут обязаны проверять наличие гражданина в реестре перед предоставлением соответствующих услуг.

«Азартные игры и ставки становятся причиной серьезных финансовых проблем для тысяч граждан. Многие попадают в долговые ямы, проигрывая кредиты, пособия и даже деньги на нужды семьи. Мы предлагаем создать реестр «Стопазарт», который позволит людям с игровой зависимостью добровольно исключить себя из этой среды», – пояснил Чернышов.

Ранее депутаты внесли в Госдуму обновленный законопроект о самоограничении от азартных игр, в котором минимальный период самозапрета увеличился с 4 до 12 месяцев.

В случае принятия законопроекта гражданин сможет подать заявление на установление ограничений через портал Госуслуг. Отозвать самозапрет не получится.

Ставки на Спортсе

Соцсеть, автоставка и аналог Football Manager. Главные фичи российских БК