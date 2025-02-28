Мостовой о работе тренером: «Я не для этого играл 25 лет на высочайшем уровне, чтобы начинать во Второй лиге»

Александр Мостовой не готов возглавить клуб Второй лиги.

«Я бы не смог работать в команде Второй лиги . Меня часто об этом спрашивают, я говорю: «Не, ребята, мне уже не 30 лет». Надо быть молодым тренером, как-то так начинать.

Я не для этого играл 25 лет на высочайшем уровне, чтобы начинать во Второй лиге», – сказал бывший полузащитник «Сельты», «Спартака» и сборной России.