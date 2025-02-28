Мостовой о работе тренером: «Я не для этого играл 25 лет на высочайшем уровне, чтобы начинать во Второй лиге»
Александр Мостовой не готов возглавить клуб Второй лиги.
«Я бы не смог работать в команде Второй лиги. Меня часто об этом спрашивают, я говорю: «Не, ребята, мне уже не 30 лет». Надо быть молодым тренером, как-то так начинать.
Я не для этого играл 25 лет на высочайшем уровне, чтобы начинать во Второй лиге», – сказал бывший полузащитник «Сельты», «Спартака» и сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости