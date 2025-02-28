«Зенит» и Родригао расторгли контракт
«Зенит» объявил об уходе Родригао.
Стороны договорились о досрочном расторжении контракта, истекавшего ближайшим летом.
«Футбольный клуб «Зенит» желает Родригао удачи в дальнейшей карьере и благодарит его за профессионализм, самоотдачу и время, проведенное вместе, а также победы и трофеи, которые навсегда останутся частью нашей общей истории!» – сказано в сообщении на сайте клуба.
Бразилец выступал за команду из Санкт-Петербурга с 2022 года. В ее составе Родригао стал двукратным чемпионом России, выиграл Фонбет Кубок России и дважды OLIMPBET Суперкубок России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Зенита»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости