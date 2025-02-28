«Зенит» и Родригао расторгли контракт

«Зенит» объявил об уходе Родригао.

Стороны договорились о досрочном расторжении контракта, истекавшего ближайшим летом.

«Футбольный клуб «Зенит » желает Родригао удачи в дальнейшей карьере и благодарит его за профессионализм, самоотдачу и время, проведенное вместе, а также победы и трофеи, которые навсегда останутся частью нашей общей истории!» – сказано в сообщении на сайте клуба.

Бразилец выступал за команду из Санкт-Петербурга с 2022 года. В ее составе Родригао стал двукратным чемпионом России, выиграл Фонбет Кубок России и дважды OLIMPBET Суперкубок России.