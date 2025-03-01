Панарин остался без очков в матче с «Торонто». У него 0+2 и «минус 4» в последних 6 играх
Артемий Панарин остался без очков в матче с «Торонто».
Форвард «Рейнджерс» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Лифс» (2:3).
В текущем сезоне у 33-летнего россиянина 59 (23+36) очков в 57 играх при полезности «минус 11». В последних 6 играх – 2 (0+2) балла и «минус 4».
Сегодня Панарин (24:04, 4:25 – в большинстве, «минус 1») 3 раза бросил в створ и 1 раз промахнулся, а еще 6 его бросков были заблокированы. Также нападающий допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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