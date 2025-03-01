Панарин остался без очков в матче с «Торонто». У него 0+2 и «минус 4» в последних 6 играх

Артемий Панарин остался без очков в матче с «Торонто».

Форвард «Рейнджерс » не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Лифс» (2:3).

В текущем сезоне у 33-летнего россиянина 59 (23+36) очков в 57 играх при полезности «минус 11». В последних 6 играх – 2 (0+2) балла и «минус 4».

Сегодня Панарин (24:04, 4:25 – в большинстве, «минус 1») 3 раза бросил в створ и 1 раз промахнулся, а еще 6 его бросков были заблокированы. Также нападающий допустил 2 потери.