⚡️ Чемпионат мира среди юниоров-2025. Метелкина и Берулава лидируют после короткой программы, Голиченко и Даренский – 2-е, Чжан Цзясюань и Хуан Ихан – 3-и
Метелкина и Берулава выиграли короткую проблему на чемпионате мира среди юниоров.
Чемпионат мира среди юниоров-2025
Дебрецен, Венгрия
Пары
Короткая программа
1. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 69,18
2. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 57,40
3. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай) – 57,38
4. Мартина Ариано Кент – Чарли Лалиберт Лоран (Канада) – 55,81
5. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада) – 55,05
6. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария) – 54,82
7. Роман Телемак – Люка Кулон (Франция) – 53,17
8. Оливия Флорес – Люк Ванг (США) – 51,02
9. Наоми Уильямс – Лаклан Льюэр (США) – 50,95
10. Ава Рэй Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) – 50,20
Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров в Дебрецене
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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