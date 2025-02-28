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  • ⚡️ Чемпионат мира среди юниоров-2025. Метелкина и Берулава лидируют после короткой программы, Голиченко и Даренский – 2-е, Чжан Цзясюань и Хуан Ихан – 3-и
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⚡️ Чемпионат мира среди юниоров-2025. Метелкина и Берулава лидируют после короткой программы, Голиченко и Даренский – 2-е, Чжан Цзясюань и Хуан Ихан – 3-и

Метелкина и Берулава выиграли короткую проблему на чемпионате мира среди юниоров.

Чемпионат мира среди юниоров-2025

Дебрецен, Венгрия

Пары

Короткая программа

1. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 69,18

2. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 57,40

3. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай) – 57,38

4. Мартина Ариано Кент – Чарли Лалиберт Лоран (Канада) – 55,81

5. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада) – 55,05

6. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария) – 54,82

7. Роман Телемак – Люка Кулон (Франция) – 53,17

8. Оливия Флорес – Люк Ванг (США) – 51,02

9. Наоми Уильямс – Лаклан Льюэр (США) – 50,95

10. Ава Рэй Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) – 50,20

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров в Дебрецене

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Лука Берулава
Лукас Хонда
Роман Телемак
Саэ Шимидзу
logoСофия Голиченко
Киран Трэшер
Анастасия Метелкина
Люка Кулон
Жасмин Дерошер
logoсборная Японии
Оливия Флорес
Ава Рэй Кемп
Люк Ванг
Йонатан Елизаров
logoАртем Даренский
logoсборная Украины
пары
чемпионат мира среди юниоров
logoсборная Канады
сборная Грузии
logoсборная Италии по фигурному катанию
результаты
logoсборная США
Хуан Ихан
Шарли Лалиберте-Лоран
Мартина Ариано-Кент
Том Бувар
Чжан Цзясюань
logoсборная Китая
Оксана Вуйямо
logoсборная Швейцарии
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