У «Баварии» 9 побед и ничья в 10 последних матчах Бундеслиги, общий счет – 30:8
«Бавария» потеряла очки только в одном из 10 последних туров Бундеслиги.
Команда Венсана Компани сегодня обыграла «Штутгарт» – 3:1.
В последний (и единственный) раз в этом сезоне мюнхенцы проигрывали в чемпионате 14 декабря – «Майнцу» (1:2). С тех пор у них 9 побед и ничья с «Байером», общий счет – 30:8.
8 марта «Бавария» примет «Бохум».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости