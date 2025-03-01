У «Баварии» 9 побед и ничья в 10 последних матчах Бундеслиги, общий счет – 30:8

«Бавария» потеряла очки только в одном из 10 последних туров Бундеслиги.

Команда Венсана Компани сегодня обыграла «Штутгарт » – 3:1.

В последний (и единственный) раз в этом сезоне мюнхенцы проигрывали в чемпионате 14 декабря – «Майнцу» (1:2). С тех пор у них 9 побед и ничья с «Байером», общий счет – 30:8.

8 марта «Бавария » примет «Бохум».