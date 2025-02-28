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⚡️ Финал Гран-при России. КМС. Шешелева и Карнаухов победили, Щербинина и Петров – 2-е, Касинс и Брегей – 3-и

Шешелева и Карнаухов победили в парах в финале Гран-при России среди юниоров.

Кубок Федерации (финал Гран-при России среди юниоров)

Калуга

Пары, КМС

Итоговое положение

1. Полина Шешелева – Егор Карнаухов – 197,77

2. Таисия Щербинина – Артем Петров – 192,15

3. София Диана Касинс – Александр Брегей – 190,72

4. Кира Доможирова – Илья Вегера – 179,74

5. Зоя Ковязина – Артемий Мохов – 176,91

6. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 171,58

7. Ольга Сабада – Павел Астахов – 170,85

8. Майя Шегай – Андрей Шадерков – 168,98

Произвольная программа

1. Полина Шешелева – Егор Карнаухов – 132,18

2. Таисия Щербинина – Артем Петров – 124,76

3. София Диана Касинс – Александр Брегей – 124,71

4. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 117,44

5. Кира Доможирова – Илья Вегера – 115,82

6. Ольга Сабада – Павел Астахов – 111,64

7. Зоя Ковязина – Артемий Мохов – 110,13

8. Майя Шегай – Андрей Шадерков – 107,71

Расписание финала Гран-при России среди юниоров в Калуге

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Кубок Федерации
София Диана Касинс
Таисия Щербинина
Артем Петров
Полина Шешелева
Ольга Сабада
Павел Астахов
Майя Шегай
пары
Александр Брегей
Кира Доможирова
результаты
Вероника Меренкова
logoсборная России
Артемий Мохов
Зоя Ковязина
Егор Карнаухов
Андрей Шадерков
Илья Вегера
Даниль Галимов
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