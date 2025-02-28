⚡️ Финал Гран-при России. КМС. Шешелева и Карнаухов победили, Щербинина и Петров – 2-е, Касинс и Брегей – 3-и
Кубок Федерации (финал Гран-при России среди юниоров)
Калуга
Пары, КМС
Итоговое положение
1. Полина Шешелева – Егор Карнаухов – 197,77
2. Таисия Щербинина – Артем Петров – 192,15
3. София Диана Касинс – Александр Брегей – 190,72
4. Кира Доможирова – Илья Вегера – 179,74
5. Зоя Ковязина – Артемий Мохов – 176,91
6. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 171,58
7. Ольга Сабада – Павел Астахов – 170,85
8. Майя Шегай – Андрей Шадерков – 168,98
Произвольная программа
1. Полина Шешелева – Егор Карнаухов – 132,18
2. Таисия Щербинина – Артем Петров – 124,76
3. София Диана Касинс – Александр Брегей – 124,71
4. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 117,44
5. Кира Доможирова – Илья Вегера – 115,82
6. Ольга Сабада – Павел Астахов – 111,64
7. Зоя Ковязина – Артемий Мохов – 110,13
8. Майя Шегай – Андрей Шадерков – 107,71
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