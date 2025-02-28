У Кузнецова нет депрессии. Форвард СКА крайне негативно воспринял эту информацию («ВсеПроСпорт»)

Евгений Кузнецов негативно воспринял информацию о депрессии.

Ранее появилась информация, что нападающий может больше не сыграть за СКА в нынешнем сезоне.

После этого «Матч ТВ», ссылаясь на источник, сообщил: «Кузя даже впал в депрессию от того, что с ним произошло после возвращения в Россию. Он думал, что его хорошо встретят дома. Но вместо этого он столкнулся с обструкцией со стороны фанатов и пользователей интернета» .

По данным «ВсеПроСпорт», Евгений Кузнецов крайне негативно воспринял подобную информацию. Сообщается, что у хоккеиста нет депрессии.

Хоккеист пропустил прошлые два матча СКА – против «Спартака» (2:7) и «Динамо» (0:1).

Кузнецов набрал 37 (12+25) очков в 37 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в этом сезоне.

Что случилось с Кузнецовым? Кажется, не сыграет за СКА до конца сезона