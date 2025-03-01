Матч окончен
«Бавария» одержала волевую победу над «Штутгартом» – 3:1. Олисе, Горетцка и Коман забили по голу
«Бавария» в гостях обыграла «Штутгарт» в 24-м туре Бундеслиги.
Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мюнхенцы уступали по ходу первого тайма, однако сумели одержать победу благодаря голам Майкла Олисе, Леона Горетцки и Кингсли Комана.
Германия. Бундеслига 28 февраля 19:30
24 турМХП-Арена
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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