Джоэл Эмбиид не сыграет до конца сезона-2024/25. Центровой «Филадельфии» займется лечением колена
Джоэл Эмбиид завершил выступление в сезоне НБА.
После консультаций с рядом специалистов «Сиксерс» сообщили, что звездный центровой, MVP сезона-2022/23, не сможет выходить на площадку и сосредоточится на лечении колена и восстановлении.
Клуб все еще определяется с дальнейшим планом действий в области реабилитации.
Ранее сообщалось, что врачи не уверены в том, что операция может полностью решить проблему с левым коленом баскетболиста.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Филадельфии»
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