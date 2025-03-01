Джоэл Эмбиид не сыграет до конца сезона-2024/25. Центровой «Филадельфии» займется лечением колена

Джоэл Эмбиид завершил выступление в сезоне НБА.

После консультаций с рядом специалистов «Сиксерс» сообщили, что звездный центровой, MVP сезона-2022/23, не сможет выходить на площадку и сосредоточится на лечении колена и восстановлении.

Клуб все еще определяется с дальнейшим планом действий в области реабилитации.

Ранее сообщалось , что врачи не уверены в том, что операция может полностью решить проблему с левым коленом баскетболиста.