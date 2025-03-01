«Рейнджерс» уступили «Торонто» (2:3) при 35:17 по броскам. Шестеркин пропустил 3 шайбы, сделав 14 сэйвов
«Рейнджерс» уступили «Торонто» (2:3) при 35:17 по броскам.
Клуб из Нью-Йорка не смог обыграть «Лифс» в регулярном чемпионате НХЛ, несмотря на двукратный перевес по броскам.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 14 из 17 бросков. Его визави Энтони Столарц отбил 33 из 35 бросков.
В 43 играх в текущем сезоне у россиянина 20 побед и 23 поражения при 90,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,93.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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