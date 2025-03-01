«Рейнджерс» уступили «Торонто» (2:3) при 35:17 по броскам. Шестеркин пропустил 3 шайбы, сделав 14 сэйвов

«Рейнджерс» уступили «Торонто» (2:3) при 35:17 по броскам.

Клуб из Нью-Йорка не смог обыграть «Лифс» в регулярном чемпионате НХЛ , несмотря на двукратный перевес по броскам.

Вратарь «Рейнджерс » Игорь Шестеркин отразил 14 из 17 бросков. Его визави Энтони Столарц отбил 33 из 35 бросков.

В 43 играх в текущем сезоне у россиянина 20 побед и 23 поражения при 90,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,93.