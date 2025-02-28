Журналист Хайруллин о Кузнецове: «Если бы в КХЛ по примеру НХЛ была программа помощи игрокам, то Евгений попал бы в нее»

Артур Хайруллин поделился данными о ситуации Евгения Кузнецова и СКА.

Ранее появилась информация , что нападающий может больше не сыграть за петербургский клуб в этом сезоне.

«Проблемы у Кузнецова действительно серьезные.

Последствия сотрясения, конечно, могут сказаться, но вряд ли это можно назвать единственной причиной того, что Евгений сейчас не готов играть.

Если говорить чуть более конкретно – если бы в КХЛ по примеру НХЛ была программа помощи игрокам, то Кузнецов попал бы в нее.

При этом пока Евгений не включен даже в список травмированных», – написал журналист «Спорт-Экспресса » Артур Хайруллин.

Что случилось с Кузнецовым? Кажется, не сыграет за СКА до конца сезона