Журналист Хайруллин о Кузнецове: «Если бы в КХЛ по примеру НХЛ была программа помощи игрокам, то Евгений попал бы в нее»
Артур Хайруллин поделился данными о ситуации Евгения Кузнецова и СКА.
Ранее появилась информация, что нападающий может больше не сыграть за петербургский клуб в этом сезоне.
«Проблемы у Кузнецова действительно серьезные.
Последствия сотрясения, конечно, могут сказаться, но вряд ли это можно назвать единственной причиной того, что Евгений сейчас не готов играть.
Если говорить чуть более конкретно – если бы в КХЛ по примеру НХЛ была программа помощи игрокам, то Кузнецов попал бы в нее.
При этом пока Евгений не включен даже в список травмированных», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Что случилось с Кузнецовым? Кажется, не сыграет за СКА до конца сезона
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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