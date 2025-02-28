⚡️ Финал Гран-при России. КМС. Пестова и Лагутов победили в танцах на льду, Фефелова и Валов – 2-е, Дрожжина и Тельнов – 3-и
Кубок Федерации (финал Гран-при России среди юниоров)
Калуга
Танцы на льду, КМС
Итоговое положение
1. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 174,26
2. Мария Фефелова – Артем Валов – 168,76
3. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 166,67
4. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров – 161,62
5. Лилия Литенко – Игнат Пахомов – 156,73
6. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 152,76
7. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин – 151,11
8. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов – 151,07
Произвольный танец
1. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 103,92
2. Мария Фефелова – Артем Валов – 100,92
3. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 100,21
4. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров – 97,16
5. Лилия Литенко – Игнат Пахомов – 94,01
6. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 91,96
7. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов – 91,37
8. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин – 90,06
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