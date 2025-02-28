Кузнецов получил второе сотрясение мозга за сезон в матче с «Куньлунем» («Матч ТВ»)

Евгений Кузнецов получил сотрясение в матче с «Куньлунем».

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, приближенный к ситуации.

Сегодня стало известно , что нападающий был внесен в список травмированных СКА.

Ранее журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин выразил сомнения относительно будущего Евгения в петербургском клубе, написав : «Есть большая вероятность, что Кузнецов больше не сыграет за СКА». Агент Шуми Бабаев назвал это «сплетнями ».

– С какого момента форвард СКА Евгений Кузнецов почувствовал резкое недомогание?

– Это произошло 22 февраля 2025 года в матче СКА – «Куньлунь» (4:6), когда хоккеист «Куньлуня » Остин Вон ударил головой в голову Евгению Кузнецову после того, как форвард СКА уже расстался с шайбой и бежал в атаку.

Получилось, что едва восстановившийся после сотрясения мозга Кузнецов получил еще одно сотрясение, уже второе за сезон. Вот такая роковая травма… Соперники сыграли с ним жестко.

На следующий день Евгений почувствовал себя хуже, к тому же наложилось ОРВИ. Его не поставили на матч со «Спартаком», а дальше вы знаете.

– Может ли Кузнецов вернуться уже в этом сезоне?

– Крайне сомнительно. Но совсем исключить это нельзя. Евгений начинает новое лечение, находясь сейчас в Санкт‑Петербурге, – сообщил телеканалу источник, приближенный к ситуации.

Кузнецов может больше не сыграть в этом сезоне. СКА не разорвет контракт, а займется лечением форварда. Он «впал в депрессию» от произошедшего после возвращения в Россию («Матч ТВ»)

Кузнецов может больше не сыграть за СКА в этом сезоне из-за проблем в отношениях с тренерским штабом («СЭ»)