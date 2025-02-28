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Месси о «ПСЖ»: «Не самые приятные годы. Я не был счастлив, адаптация давалась тяжело. Мне понравилась идея помочь «Интер Майами» стать больше, и я не жалею о переходе»

Лионель Месси объяснил переход из «ПСЖ» в «Интер Майами».

«Я всегда думал о том, чтобы поиграть в МЛС. Я уже не раз об этом говорил. Меня это привлекало, и я хотел этого. Появилась возможность поиграть за «Интер Майами», и, учитывая то, как все складывалось в последние годы в «ПСЖ», куда я перешел после вынужденного ухода из «Барселоны»... Эти два года были не самыми приятными для меня. Я не был счастлив, меня не радовали тренировки, матчи, мне тяжело давалась адаптация ко всему этому.

Я чувствовал тягу перейти в «Интер» – растущий и совершенно новый клуб, которому всего несколько лет. Мне нравилась идея приехать и помочь клубу стать больше, и я знал, что мне и моей семье понравится в этом городе, пусть даже прежде я бывал тут всего несколько раз. Но я был наслышан о нем, потому что семья и друзья тут бывали. И я подумал, что настал подходящий момент. И я не жалею – напротив», – сказал форвард.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Apple Music
logoЛионель Месси
logoлига 1 Франция
logoМЛС
logoИнтер Майами
logoПСЖ
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