«Авангард» вышел в плей-офф после поражения «Нефтехимика». Команда выиграла 17 из 22 матчей при Ги Буше и идет 6-й на Востоке

«Авангард» гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

Команда стала участником плей-офф в этом сезоне после того, как «Нефтехимик» проиграл «Амуру» (4:5 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

По ходу сезона в клубе сменился главный тренер – команду принял Ги Буше вместо Сергея Звягина.

Под руководством канадского тренера команда выиграла 17 из 22 матчей. Сейчас у клуба идет серия из семи победных игр подряд.

На данный момент «Авангард» находится на шестой позиции в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 72 балла в 59 матчах.