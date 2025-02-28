«Авангард» вышел в плей-офф после поражения «Нефтехимика». Команда выиграла 17 из 22 матчей при Ги Буше и идет 6-й на Востоке
«Авангард» гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.
Команда стала участником плей-офф в этом сезоне после того, как «Нефтехимик» проиграл «Амуру» (4:5 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
По ходу сезона в клубе сменился главный тренер – команду принял Ги Буше вместо Сергея Звягина.
Под руководством канадского тренера команда выиграла 17 из 22 матчей. Сейчас у клуба идет серия из семи победных игр подряд.
На данный момент «Авангард» находится на шестой позиции в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 72 балла в 59 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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