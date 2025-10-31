Шченсны назвал Буффона, Яшина, Нойера, Чеха лучшими вратарями в истории. Голкипер «Барсы» в шутку добавил в список себя

Войчех Шченсны в шутку включил себя в число лучших вратарей в истории.

Вратарь «Барселоны» составил свой топ-5 лучших вратарей, отвечая на вопросы болельщиков.

«Назову по порядку – Буффон , Лев Яшин , Мануэль Нойер , Петр Чех в лучшие годы... И я, почему бы и нет?» – сказал Шченсны. Поляк отметил, что добавил себя «не всерьез».