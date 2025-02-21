Зделар перешел в «Зенит» из ЦСКА (Sport24)
Саша Зделар перешел в «Зенит» из ЦСКА, пишут СМИ.
По информации Sport24, трансфер сербского полузащитника в петербургский клуб уже состоялся. В среду армейцы исключили 29-летнего футболиста из заявки на оставшуюся часть сезона Мир РПЛ.
Ранее сообщалось, что с учетом бонусов москвичи получат за трансфер 1,8 млн евро.
Статистику Зделара можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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