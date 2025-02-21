Зделар перешел в «Зенит» из ЦСКА (Sport24)

Саша Зделар перешел в «Зенит» из ЦСКА, пишут СМИ.

По информации Sport24, трансфер сербского полузащитника в петербургский клуб уже состоялся. В среду армейцы исключили 29-летнего футболиста из заявки на оставшуюся часть сезона Мир РПЛ.

Ранее сообщалось , что с учетом бонусов москвичи получат за трансфер 1,8 млн евро.

Статистику Зделара можно найти здесь .