Виктор Вембаньяма выбыл до конца сезона из-за тромбоза глубоких вен
Виктор Вембаньяма пропустит остаток сезона.
Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма, как ожидается, пропустит оставшиеся матчи сезона-2024/25 из-за тромбоза глубоких вен правого плеча.
В клубе считают, что это единичное заболевание, но по словам инсайдера ESPN Шэмса Чарании, 21-летний француз выбыл до конца сезона.
Заболевание было обнаружено, когда игрок вернулся в Сан-Антонио с Матча всех звезд.
В нынешнем сезоне Вембаньяма сыграл 46 матчей, набирая в среднем 24,3 очка, 11,0 подбора, 3,7 передачи, 1,1 перехвата и 3,8 блок-шота.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости