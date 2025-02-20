Виктор Вембаньяма выбыл до конца сезона из-за тромбоза глубоких вен

Виктор Вембаньяма пропустит остаток сезона.

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма, как ожидается, пропустит оставшиеся матчи сезона-2024/25 из-за тромбоза глубоких вен правого плеча.

В клубе считают, что это единичное заболевание, но по словам инсайдера ESPN Шэмса Чарании, 21-летний француз выбыл до конца сезона.

Заболевание было обнаружено, когда игрок вернулся в Сан-Антонио с Матча всех звезд.

В нынешнем сезоне Вембаньяма сыграл 46 матчей, набирая в среднем 24,3 очка, 11,0 подбора, 3,7 передачи, 1,1 перехвата и 3,8 блок-шота.