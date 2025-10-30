  • Спортс
  • Писарев о «Спартаке»: «Проблема в том, что Жедсон и Барко – игроки одной позиции. Семак поставил Глушенкова на любимую позицию, а Энрике убедил играть на другой. Как решит Станкович – вопрос»
26

Писарев о «Спартаке»: «Проблема в том, что Жедсон и Барко – игроки одной позиции. Семак поставил Глушенкова на любимую позицию, а Энрике убедил играть на другой. Как решит Станкович – вопрос»

Николай Писарев назвал схожесть Жедсона Фернандеша и Эсекиэля Барко проблемой.

«У «Спартака» уже произошла проблема с заменой Барко в матче с «Оренбургом». Его заменили в перерыве. Жедсон и Барко – игроки одной позиции. Станкович пытается их найти вдвоем, и это не получается. Они оба правши, их будет тянуть левой восьмеркой. Их сложно развести.

Вот как сделал Семак с Луисом Энрике и Глушенковым – он просто поставил Максима на его любимую позицию, а Энрике убедил играть на другой.

То же самое здесь – они два лидера, правоногие и хотят играть на этой позиции. Я считаю, это большая проблема «Спартака». Как ее будет решать Станкович – вопрос», – сказал член тренерского штаба сборной России.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
