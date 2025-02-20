Пиняев о книгах: «Достоевский – тяжелый люкс, до него надо дорасти. Единственное, что я прочитал – Марк Твен. Что-то про остров»
Сергей Пиняев рассказал о прочитанных книгах.
«Еще ни одной страницы не прочитал [о книге «На Западном фронте без перемен»]. Я не любитель книг. Это моя девушка Наташа подсела, меня подсаживает. Купила мне книгу, говорит: «Давай, попробуешь почитать».
Единственное, что я в жизни прочитал – это был Марк Твен. Что-то про остров. Наташа начала читать Достоевского – очень тяжело. Батя, ему сорок с лишним лет, тоже подсел на книги, начал читать Достоевского. Но это тяжелый люкс, до него надо дорасти. Он еще на французском писал часть книг, перевод тоже нелегкий. Поэтому нужно до этого дойти», – рассказал хавбек «Локо» в интервью капитану 2Drots Эдамсу.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Эдамса
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