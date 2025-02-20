Трансфер Саласара в «Спартак» сорвался. Москвичи отменили сделку, чтобы избежать конфликта с «Зенитом» (O Jogo)
Родриго Саласара в «Спартаке» не будет.
Сделка по переходу 25-летнего полузащитника «Браги» в московский клуб сорвалась, пишет O Jogo.
Как утверждает источник, трансфер был отменен по инициативе «Спартака», чтобы избежать конфликта с «Зенитом», который ранее также был близок к подписанию уругвайца.
Ранее сообщалось, что «Брагу» устроило предложение «Спартака» по Саласару, однако португальцы хотят банковских гарантий перевода.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: O Jogo
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