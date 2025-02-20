Трансфер Саласара в «Спартак» сорвался. Москвичи отменили сделку, чтобы избежать конфликта с «Зенитом» (O Jogo)

Родриго Саласара в «Спартаке» не будет.

Сделка по переходу 25-летнего полузащитника «Браги» в московский клуб сорвалась, пишет O Jogo.

Как утверждает источник, трансфер был отменен по инициативе «Спартака », чтобы избежать конфликта с «Зенитом », который ранее также был близок к подписанию уругвайца.

Ранее сообщалось , что «Брагу» устроило предложение «Спартака» по Саласару , однако португальцы хотят банковских гарантий перевода.