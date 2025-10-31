Канисарес о Винисиусе: «Преференций от Алонсо он не получит, но агрессии тоже не будет. Хаби поступает разумно, избегая шума в СМИ»

Сантьяго Канисарес считает, что Хаби Алонсо разумно поступает с Винисиусом.

Вингер «Реала» резко отреагировал на замену в матче с «Барселоной» в Ла Лиге (2:1) и не пожал руку главному тренеру. Позже бразилец извинился , но не упомянул Алонсо в заявлении. Сообщалось , что Винисиус обсудил ситуацию с командой и главным тренером на первой тренировке после класико.

«Хаби Алонсо не хочет, чтобы его команда попала в ситуацию, подобную той, что была при Моуринью, или тому, что могло бы случиться при Луисе Энрике.

Он прекрасно знает, что происходит, и избегает шума в СМИ, который вредит команде больше всего. Команде нужно работать спокойно, а это возможно с хорошими результатами и минимумом шума.

Он будет тверд в своих решениях, и после этого Винисиус не получит от Алонсо никаких преференций, но он ни в коем случае не будет агрессивным. Думаю, он поступает разумно, потому что «Реал» – гипермедийная команда», – сказал бывший вратарь «Валенсии» и «Реала ».

