  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Канисарес о Винисиусе: «Преференций от Алонсо он не получит, но агрессии тоже не будет. Хаби поступает разумно, избегая шума в СМИ»
8

Канисарес о Винисиусе: «Преференций от Алонсо он не получит, но агрессии тоже не будет. Хаби поступает разумно, избегая шума в СМИ»

Сантьяго Канисарес считает, что Хаби Алонсо разумно поступает с Винисиусом.

Вингер «Реала» резко отреагировал на замену в матче с «Барселоной» в Ла Лиге (2:1) и не пожал руку главному тренеру. Позже бразилец извинился, но не упомянул Алонсо в заявлении. Сообщалось, что Винисиус обсудил ситуацию с командой и главным тренером на первой тренировке после класико.

«Хаби Алонсо не хочет, чтобы его команда попала в ситуацию, подобную той, что была при Моуринью, или тому, что могло бы случиться при Луисе Энрике.

Он прекрасно знает, что происходит, и избегает шума в СМИ, который вредит команде больше всего. Команде нужно работать спокойно, а это возможно с хорошими результатами и минимумом шума.

Он будет тверд в своих решениях, и после этого Винисиус не получит от Алонсо никаких преференций, но он ни в коем случае не будет агрессивным. Думаю, он поступает разумно, потому что «Реал» – гипермедийная команда», – сказал бывший вратарь «Валенсии» и «Реала».

«Да в жопу! Я ухожу из команды!» Истерика Винисиуса из-за замены в класико: так орал на своих

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: COPE
logoХаби Алонсо
logoВинисиус Жуниор
logoСантьяго Канисарес
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЛуис Энрике
logoЖозе Моуринью
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Бородюк о «Динамо»: «Величайший клуб, о котором знают во всем мире. Карпин должен понимать, куда пришел работать. Пока совмещение не дает необходимого результата»
вчера, 21:04
Шченсны назвал Буффона, Яшина, Нойера, Чеха лучшими вратарями в истории. Голкипер «Барсы» в шутку добавил в список себя
вчера, 21:01
Жорди Альба: «Месси – лучший футболист в истории. Выступать с ним было привилегией и гордостью. Я стал намного лучше как игрок»
вчера, 20:14
Писарев о «Спартаке»: «Проблема в том, что Жедсон и Барко – игроки одной позиции. Семак поставил Глушенкова на любимую позицию, а Энрике убедил играть на другой. Как решит Станкович – вопрос»
вчера, 20:01
Девять человек застали в «Барселоне» и Педри, и Хави. Сколько из них назовете?
вчера, 20:00Тесты и игры
Нани о шансах «МЮ» на победу в АПЛ: «Почему нет? Аморим преуспевает, отсутствие еврокубков облегчит работу. Если не в этом сезоне, то в следующем обретут уверенность, возможно»
вчера, 19:57
Шченсны об отраженном пенальти Мбаппе в класико: «Тщательно изучаю пенальтистов перед матчами, ищу закономерности. Килиан забил мне в прошлый раз – я знал, что он пробьет так же»
вчера, 19:26
Аурелио Де Лаурентис: «В кино от меня никогда не требовали большего, а в футболе фанатам всегда недостаточно – часто эти люди мало что понимают в футболе. 10-15% ультрас – преступники»
вчера, 19:08
Агент Дугласа допустил, что защитник не сыграет до конца года: «Восстановление займет точно больше 4 недель»
вчера, 18:50
Миятович о Винисиусе: «Беспокоит, что после победы «Реала» в класико все говорят только о нем – это слишком. Алонсо отреагировал блестяще, клуб всегда должен поддерживать тренера»
вчера, 18:42
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Испании. «Бетис» забил 7 голов «Пальма-дель-Рио», «Леванте» обыграл «Ориуэлу», «Сельта» – «Пуэрто-де-Вегу»
вчера, 21:58
Альба о «Барсе» Флика: «Мне нравится то, что я вижу, клуб правильно выбрал тренера. Нынешняя «Барселона» великолепна»
вчера, 21:54
Чемпионат Италии. «Лацио» и «Пиза» не забили, «Кальяри» проиграл «Сассуоло»
вчера, 21:41
Глава RFEF Лусан о стычке Ямаля и Карвахаля в класико: «Не вижу проблемы. Мы нуждаемся в обоих, это кумиры в мировом футболе»
вчера, 21:39
Реабилитолог «Фиорентины» Бурова: «Кокорина хорошо вспоминают, сразу сказали: «Он из «Зенита», ты наверняка его знаешь». Писала Сане программы в колонию через почту – уникальный опыт»
вчера, 21:19
Верратти о Мбаппе: «Несправедливо думать, что «ПСЖ» выиграл ЛЧ благодаря его уходу. Килиан помогал клубу расти, с ним мы доходили до полуфинала и финала»
вчера, 20:42
Агент Тикнизяна: «Наиром заинтересовался «Порту», скауты прилетали на игру с «Брагой» в ЛЕ. «Црвена Звезда» здорово работает на продажу»
вчера, 20:23
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Мареза сыграл вничью с «Аль-Риядом», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет в пятницу, «Аль-Наср» Роналду проведет матч в субботу
вчера, 19:43
«Балтика» сыграет с «Торпедо» в плей-офф Пути регионов Кубка России, «Ростов» – с «Нефтехимиком», «Крылья» – с «КАМАЗом», «Рубин» – с тульским «Арсеналом»
вчера, 19:33
Налло с красной карточкой и 5.3 по Индексу ГОЛа – худший игрок матча «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас». Сарр с дублем и оценкой 9.2 – лучший
вчера, 19:15